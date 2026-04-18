Gastro-News für Neuwied
Paar bringt Cateringservice und Familie unter einen Hut
Rose und Pascal Abel in der Großküche von W+D, heute BW Converting.
Rose und Pascal Abel in der Großküche von W+D, heute BW Converting.
Rainer Claaßen

Das Gastronomenpaar Rose und Pascal Abel haben durch Jobs und Ausbildung oft getrennt voneinander gelebt. In Neuwied können sie endlich zusammen arbeiten und leben – und sich auch um ihre drei Kinder kümmern.

Lesezeit 1 Minute
Spricht man mit Rose und Pascal Abel, die in der Werkskantine von W+D den Cateringservice „Querbeet“ betreiben, entsteht schnell der Eindruck, dass ihr Tag mehr als 24 Stunden haben muss. Neben ihrer Arbeit in Neuwied kümmern sie sich weiterhin um Feste auf der Burg Pyrmont, betreuen weitere Locations wie die Villa Weißer Berg – und haben zudem noch drei kleine Kinder.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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