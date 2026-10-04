Hunderte Oktoberfest-Besucher O’zapft is: Niederbreitbach feiert auf Bayerisch Jörg Niebergall 04.10.2026, 17:00 Uhr

i Auf dem Oktoberfest in Niederbreitbach wurde geschunkelt, gesungen und natürlich ausgiebig getanzt. Jörg Niebergall

Rund 500 Kilometer trennen Niederbreitbach und München, doch am Wochenende waren sich die beiden Städte ganz nah. Ganz nach bayerischer Art wurde im Wiedtal geschunkelt, gesungen und ausgiebig getanzt.

Wer am Freitagabend das Dorfgemeinschaftshaus betrat, konnte für einen Moment glatt vergessen, dass er sich im Wiedtal und nicht in der bayerischen Landeshauptstadt befand. Mehr als 400 Gäste sorgten beim Oktoberfest des Junggesellenvereins (JGV) 1864 Niederbreitbach für eine rappelvolle Hütte.







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