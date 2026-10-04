Hunderte Oktoberfest-Besucher
O’zapft is: Niederbreitbach feiert auf Bayerisch
Auf dem Oktoberfest in Niederbreitbach wurde geschunkelt, gesungen und natürlich ausgiebig getanzt.
Auf dem Oktoberfest in Niederbreitbach wurde geschunkelt, gesungen und natürlich ausgiebig getanzt.
Jörg Niebergall

Rund 500 Kilometer trennen Niederbreitbach und München, doch am Wochenende waren sich die beiden Städte ganz nah. Ganz nach bayerischer Art wurde im Wiedtal geschunkelt, gesungen und ausgiebig getanzt.

Lesezeit 1 Minute
Wer am Freitagabend das Dorfgemeinschaftshaus betrat, konnte für einen Moment glatt vergessen, dass er sich im Wiedtal und nicht in der bayerischen Landeshauptstadt befand. Mehr als 400 Gäste sorgten beim Oktoberfest des Junggesellenvereins (JGV) 1864 Niederbreitbach für eine rappelvolle Hütte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren