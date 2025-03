Osterkirmes in Neuwied: Das steht in diesem Jahr an

Im Großraum Neuwied bildet die Osterkirmes auf der Heddesdorfer Kirmeswiese traditionell den Auftakt für die Saison. Herbert Meyer, Geschäftsführer der Julius Meyer & Sohn oHG, kümmert sich seit Jahren um die Veranstaltung, die in diesem Jahr vom 11. bis 22. April wieder stattfindet. Meyer hat ein Programm zusammengestellt, an dem sich an insgesamt zwölf Tagen viele Schausteller beteiligen, sagt der Neuwieder, dessen Familie eine lange Tradition in diesem Gewerbe hat.

Aufschwung nach dem Corona-Schock

Die Kollegen blicken wie auch Meyer mit gemischten Gefühlen auf die startende Saison: Nach dem Corona-Schock, den viele Schausteller nur dank der öffentlichen Unterstützung überstanden haben, hatten sie zwei wirtschaftlich gute Jahre. „Wir hatten befürchtet, dass die Menschen nach der langen Pause nicht wieder auf die Festplätze kommen“, erklärt Meyer. „Aber das Gegenteil war der Fall – als es wieder richtig losgehen konnte, lagen die Besucherzahlen bei den meisten Veranstaltungen deutlich über denen vor der Pandemie“, sagt er. Dann normalisierten sich die Zahlen aber wieder – und es kamen neue Schwierigkeiten hinzu.

Da sind einerseits die Preissteigerungen in vielen Bereichen, zum anderen immer neue administrative Auflagen. Peter Heinen, dessen Kinderkarussell sich auf der Osterkirmes drehen wird, sagt: „Natürlich ist Sicherheit wichtig – das ist ja auch in unserem Interesse. Aber wenn wir während des Festes nicht mehr mit Fahrzeugen zu unseren Wohnwagen fahren können, macht das die Sache deutlich komplizierter.“

Insgesamt herrscht unter den Schaustellern Verständnis für Hygienekontrollen und Standards bei der Technik. Doch zuletzt ist der Aufwand hier enorm gestiegen. Imbissbetriebe etwa werden an jedem Ort, an dem sie eingesetzt werden, einer gründlichen Kontrolle unterzogen – bei niedergelassenen Gastronomen finden diese Überprüfungen deutlich seltener statt. Elektrowerkzeuge müssen jährlich überprüft werden – das bedeutet Aufwand und Kosten. Hinzu kommen die deutlich gestiegenen Energiepreise. Gerade bei Fahrgeschäften wirken die sich massiv aus.

Patrick von Strünck hat sich trotzdem nicht abschrecken lassen, und feiert auf der Osterkirmes eine Premiere: „Walk of Dead“ ist eine Art Geisterbahn, die man zu Fuß durchläuft. Unter anderem gibt’s in der mit Schwarzlicht ausgeleuchteten Attraktion bewegliche Türen, Hologramme und Animationselektronik. Feuerwerfer, Blitzer und animierte Geister weisen von außen auf das gruselige Innenleben hin.

Die Inspiration kommt von der erfolgreichen US-Horrorserie „Walking Dead“. Das Konzept hatten von Strünck und seine Frau bereits vor der Pandemie entwickelt – die Investitionspläne dann aber erst mal zurückgestellt. Dank der guten Jahre konnten sie ihren Plan aber nun doch realisieren – und hoffen auf rege Nachfrage.

Für diese Premiere reist auch der Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge in Deutschland, Pfarrer Sascha Ellinghaus, an, um das Geschäft zu weihen. In den vergangenen Monaten hat der Geistliche diverse Ehen geschlossen und auch sonst genug zu tun gehabt – die Schausteller legen einige Anlässe in die Zeit, nachdem die Weihnachtsmärkte geschlossen haben, und das Frühlingsgeschäft noch nicht richtig begonnen hat. Die ersten Volksfeste hat der Pfarrer ebenfalls schon besucht – einige davon finden auch im Winter statt.

In Neuwied hoffen die Schausteller aber auf frühlingshafte Temperaturen – denn nur bei gutem Wetter kommen viele Gäste auf die Kirmes. Trotz der gestiegenen Kosten versuchen die Schausteller, die Preise moderat zu halten – und locken an zwei Tagen mit Sonderangeboten. Am Mittwoch, 16. April, ist Familientag: Alle Fahrgeschäfte wollen dann ermäßigte Preise anbieten. Günstig wird es auch am Dienstag, 22. April. Bis 19 Uhr kostet dann jede Fahrt nur 1 Euro pro Person. Zu den Highlights der Kirmes zählt das Höhenfeuerwerk am Ostersamstag. Eröffnet wird das Fest von Oberbürgermeister Jan Einig am 12. April um 14 Uhr.