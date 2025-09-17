Eine Anwohnerin, die direkt an der B413 (Neuwieder Straße) in Dierdorf lebt, erzählt von ihrem Einsatz für die Ortsumgehung und die damit verbundene Gründung einer Bürgerinitiative. Heute hat sie kaum noch Hoffnung.
Lesezeit 3 Minuten
Viele Jahre kämpfte eine Anwohnerin, die Ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte, für eine Ortsumgehung der B413 (Neuwieder Straße) in Dierdorf. Mit wenigen weiteren Mitstreitern gründete sie im Jahr 1996 nach eigener Aussage eine Bürgerinitiative, um ihr großes Ziel, eine Ortsumgehung für Dierdorf, zu erreichen – doch vergeblich.