Anwohnerin über Bemühungen Ortsumgehung für B413 in Dierdorf: Vergeblicher Einsatz 17.09.2025, 17:00 Uhr

i Auf der B413 (Neuwieder Straße) herrscht gerade zu Stoßzeiten viel Verkehr. Eine Anwohnerin berichtet, wie sie in den 1990ern mit weiteren Mitstreitern eine Bürgerinitiative gegründet hat, um eine Ortsumgehung zu erreichen. Heute hat sie dahingehend kaum noch Hoffnung. Lars Tenorth

Viele Jahre kämpfte eine Anwohnerin, die Ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte, für eine Ortsumgehung der B413 (Neuwieder Straße) in Dierdorf. Mit wenigen weiteren Mitstreitern gründete sie im Jahr 1996 nach eigener Aussage eine Bürgerinitiative, um ihr großes Ziel, eine Ortsumgehung für Dierdorf, zu erreichen – doch vergeblich.







