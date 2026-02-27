Vorschau mit Bürgermeisterin
Ortsstraßen und Kinderfest: Das plant Ehlscheid
Nach der energetischen Sanierung sind am "Haus des Gastes" im Kurpark noch Arbeiten an der Terrasse und Fassade noch Arbeiten zu
Nach der energetischen Sanierung sind am "Haus des Gastes" im Kurpark noch Arbeiten an der Terrasse und Fassade noch Arbeiten zu erledigen. (Archivbild)
Archiv Daniel Dresen

In Ehlscheid nimmt man für die Grillhütte und das „Haus des Gastes“ Geld in die Hand. Aber auch für die Kleinsten gibt es Neues. Mit Bürgermeisterin Ingelore Runkel blicken wir darauf, was im Ort diesem Jahr noch wichtig ist.

Lesezeit 1 Minute
In Ehlscheid werden viele Projekte fortgesetzt, berichtet Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel. Die Erweiterung der Grillhütte wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Nachdem die Förderung abgelehnt wurde, soll dies mit eigenen Mitteln umgesetzt werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren