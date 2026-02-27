Vorschau mit Bürgermeisterin: Ortsstraßen und Kinderfest: Das plant Ehlscheid
Ortsstraßen und Kinderfest: Das plant Ehlscheid
In Ehlscheid nimmt man für die Grillhütte und das „Haus des Gastes“ Geld in die Hand. Aber auch für die Kleinsten gibt es Neues. Mit Bürgermeisterin Ingelore Runkel blicken wir darauf, was im Ort diesem Jahr noch wichtig ist.
In Ehlscheid werden viele Projekte fortgesetzt, berichtet Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel. Die Erweiterung der Grillhütte wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Nachdem die Förderung abgelehnt wurde, soll dies mit eigenen Mitteln umgesetzt werden.