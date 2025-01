Haushalt verabschiedet Ortsgemeinden in der VG Puderbach werden entlastet 06.01.2025, 11:00 Uhr

i Der Haushaltsplan wurde einstimmig verabschiedet. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Puderbach können aufatmen, zukünftig haben sie mehr finanziellen Spielraum. Die Parteien zeigen sich mit dem Haushalt der Verbandsgemeinde Puderbach zufrieden. An den Bund und das Land gibt es eine Forderung.

In der jungen Vergangenheit mussten die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Puderbach eine hohe VG-Umlage zahlen. Doch nun gibt es mit Blick auf den Haushalt für das Jahr 2025 eine positive Nachricht zu verkünden: Die Verbandsgemeindeumlage sinkt. Und nicht nur das ist positiv, insgesamt gibt es viele lobende Worte für den Haushaltsplan, aber auch eine Forderung an Bund und Land.

