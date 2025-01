Umlage erhöht sich nicht Ortsgemeinden in der VG Dierdorf können aufatmen 01.01.2025, 06:00 Uhr

i Der Haushalt der VG-Dierdorf wurde einstimmig beschlossen. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Mit Spannung erwarten die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Dierdorf jedes Jahr auch die Verabschiedung des VG-Haushaltes: Kommen höhere finanzielle Belastungen auf sie zu oder nicht? Wird der eigene finanzielle Spielraum weiter eingeschränkt?

Wie viel Geld bleibt in den Ortsgemeinden? Die Gemeinden in der Verbandsgemeinde Dierdorf haben wieder mit Spannung die Entscheidung abgewartet, ob sich die Umlagesituation verändern wird und mehr Geld an die Verbandsgemeinde gezahlt werden muss. Doch die Ortsgemeinden können aufatmen, der Spielraum für Investitionen verändert sich nicht: „Wir müssen die Umlage nicht erhöhen“, sagt Dierdorfs Verbandsgemeindebürgermeister Manuel Seiler in der ...

