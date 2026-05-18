Schnäppchen in der City gejagt Organisatoren des Flohmarktes in Neuwied sind zufrieden Jörg Niebergall 18.05.2026, 18:00 Uhr

i Der städtische Frühlings-Flohmarkt am Samstag war auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Jörg Niebergall

Tausende tummelten sich am Samstag auf dem Neuwieder Luisenplatz, um an den Flohmarktständen ein paar Raritäten zu erstehen. Wir sprachen im Nachgang mit den Organisatoren, wie der Markt gelaufen ist.

Bereits im zweiten Jahr kümmert sich die Firma Marktveranstaltungen Nikolopoulos aus Bendorf um die Neuwieder Flohmärkte in der Innenstadt – gemeinsam mit dem Amt für Stadtmarketing. Obwohl das Wetter jetzt beim Frühlings-Flohmarkt nicht so mitspielte, wie es sich Beschicker und Besucher gewünscht hätten, zog der Veranstalter ein positives Fazit.







Artikel teilen

Artikel teilen