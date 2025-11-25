„Orange the World“: Clubs setzen Zeichen in Neuwied

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist auf der ganzen Welt ein Problem. Weltweit machen Aktionen als Teil der UN-Kampagne „Orange the world“ darauf aufmerksam – auch vor der Neuwieder Matthiaskirche.
Am Dienstag startete die weltweite Kampagne anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Auch in der Deichstadt wurde ein Zeichen gesetzt. Vor der Neuwieder Matthiaskirche versammelten sich „Mitgliederinnen“ vom Service-Club Inner Wheel Club Neuwied-Andernach, vom Lions Club Neuwied-Andernach und Rotary Club Neuwied-Andernach zu einer gemeinsamen Aktion.