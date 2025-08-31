Die evangelischen Christen in Dierdorf und ihre Gäste haben eine Premiere erlebt. Ein Gemeindefest wie dieses haben sie noch nie erlebt.

Sich treffen, sich austauschen, Spaß haben und dabei auch die Kirche im Blick behalten: So dürften die Mitglieder des Presbyteriums der evangelischen Kirche in Dierdorf gedacht haben, als sie nun die Premiere ihres Gemeindefestes feierten. Presbyteriumsmitglied Jennifer von Polheim hatte die Federführung übernommen, Pfarrer Patrique A. Koelmann mit in die Vorbereitungen einbezogen, und da schließlich auch das Wetter mitspielte, konnte nichts mehr schiefgehen.

i Macher und Gäste waren schlichtweg begeistert Jörg Niebergall

Zahlreiche Stände und Aktionen (Flammkuchen, Glitzertattoos, Hüpfburg, Kinderschminken, Cocktailstand, Blumenhof Pfeil, Parfümerie und vieles mehr) auf dem Gelände vor der Kirche luden zum Mitmachen, zum Kaufen von Geschenkartikeln oder eben zum Probieren ein. Es gab einen Basar für die Frau (fünfte Auflage), dazu gab es für alle Kinder ein kostenloses Slush-Eis vom Kioskbetreiber Sascha Stäcker gegenüber. Höhepunkt war aber zweifelsohne der Open-Air-Gottesdienst am späten Nachmittag.