Ibiza-Stimmung am Neuma Beach Ondèa-Festival lässt in Neuwied die Bässe rollen Jörg Niebergall 30.08.2026, 12:00 Uhr

i Beim Ondèa-Festival verwandelte sich der Neuma Beach für einen Tag in eine Mischung aus Ibiza, Beachclub und elektronischem Tanztempel. Jörg Niebergall

Dass Neuwied ein Deichstadtfest, ein Currywurst-Festival und einige größere Feste mehr feiern kann, war bekannt. Doch wie sieht es mit einer Houseparty im Ibizastyle am Strand aus? Ein Abend am Neuma Beach bringt dazu Erkenntnisse.

Wer am Samstag am Neuwieder Yachthafen eigentlich nur Rheinluft schnuppern wollte, hat diese mit ordentlich Bass serviert bekommen. Beim Ondèa-Festival verwandelte sich der Neuma Beach für einen Tag in eine Mischung aus Ibiza, Beachclub und elektronischem Tanztempel – nur eben ohne Flugreise, dafür mit Rheinblick.







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