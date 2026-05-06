Bewerbung für 2036 läuft
Olympische Spiele in NRW: Würde Neuwied profitieren?
Die Region Köln-Rhein-Ruhr bewirbt sich um die Olympischen Sommerspiele ab 2036. Im Falle eines Zuschlags würden beispielsweise
Die Region Köln-Rhein-Ruhr bewirbt sich um die Olympischen Sommerspiele ab 2036. Im Falle eines Zuschlags würden beispielsweise spannende Bahnradrennen unweit des Landkreises Neuwied stattfinden. (Symbolfoto)
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Die Region Köln-Rhein-Ruhr bewirbt sich um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Durch die größte Sportveranstaltung der Welt in Nordrhein-Westfalen könnte auch der Kreis Neuwied in einigen Bereichen einen Schub erleben.

Lesezeit 4 Minuten
Nach 1972 in München wieder Olympische Sommerspiele in Deutschland, das ist der Traum vieler Menschen im Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen. Die Region Köln-Rhein-Ruhr bewirbt sich um die Austragung der Spiele 2036, 2040 oder 2044. Die Domstadt steht im Mittelpunkt der Bewerbung: Hier könnten mehr als 20 Sportarten ihre Wettbewerbe austragen, darunter Leichtathletik, Fußball, Turnen, Radsport und Tennis.

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