Eine besondere deutsche Rudergeschichte gab es im Jahr 1960, als der Ruder-Achter, von Karl Adam trainiert, Olympia-Gold holte. Es war die erste Olympia-Goldmedaille für einen deutschen Ruder-Achter. Der emotionale Film läuft nun auch in Neuwied.
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Seit Mitte September läuft der Film „Adams Acht“ im Kino – zumindest in einigen größeren Städten. Basierend auf Tatsachen erzählt Regisseur Hannu Salonen die Geschichte des Trainers Karl Adam, der Ende der 1950er-Jahre in Ratzeburg aus einer Gruppe junger Außenseiter einen Ruderachter formte.