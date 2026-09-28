Programm im Metropol-Kino
Olympia-Historie: „Adams Acht“ läuft auch in Neuwied 
Der 2014er Achter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums beim Warmfahren vor dem Rennen zu Jugend trainiert für Olympia in Trier.
Der 2014er Achter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums beim Warmfahren vor dem Rennen zu Jugend trainiert für Olympia in Trier.
Heinz Effert

Eine besondere deutsche Rudergeschichte gab es im Jahr 1960, als der Ruder-Achter, von Karl Adam trainiert, Olympia-Gold holte. Es war die erste Olympia-Goldmedaille für einen deutschen Ruder-Achter. Der emotionale Film läuft nun auch in Neuwied. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit Mitte September läuft der Film „Adams Acht“ im Kino – zumindest in einigen größeren Städten. Basierend auf Tatsachen erzählt Regisseur Hannu Salonen die Geschichte des Trainers Karl Adam, der Ende der 1950er-Jahre in Ratzeburg aus einer Gruppe junger Außenseiter einen Ruderachter formte.
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