Die Region rund um Neuwied ist bei Oldtimer-Liebhabern angesagt. Veranstaltungen mit Traktoren, Trabis und Rennlegenden prägen den Kalender von Mai bis Oktober. Ausfahrten und jede Menge Benzingespräche sorgen für echten Festivalcharakter.
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Das Young- und Oldtimertreffen am 1. Mai auf dem Gelände von Becker & Co in Neuwied ist mittlerweile ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Auch bei der 22. Auflage mussten die Veranstalter der IG Young- und Oldtimer Neuwied knapp eine Stunde nach dem eigentlichen Beginn schon die Tore schließen, da der Platz voll war.