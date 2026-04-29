Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das kommende Wochenende zusammen – denn vor allem am 1. Mai gibt es einiges zu entdecken.
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Was kann ich am 1. Mai tun? Der Tag der Arbeit soll zwar eigentlich der Erholung dienen, doch viele wollen den Feiertag auch für eine kleine Feier nutzen. Für alle, die gerne unter Menschen sind, bietet der Kreis Neuwied eine Menge Veranstaltungen an.