Bürger tragen Verantwortung
Ohlenberger Wehr feiert ihre 100-jährige Geschichte
Die Feuerwehr in Ohlenberg blickt auf eine 100-jährige Geschichte.
Die Feuerwehr in Ohlenberg blickt auf eine 100-jährige Geschichte.
Heinz-Werner Lamberz/Creative Picture

Bereits seit 100 Jahren finden sich in Ohlenberg immer wieder ehrenamtlich Aktive, die die Aufgaben der Feuerwehr übernehmen. Das Jubiläum ist nun gebührend gefeiert worden.

Lesezeit 1 Minute
„100 Jahre – das ist eine beeindruckende Zahl. Aber eigentlich feiern wir heute nicht nur 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ohlenberg, sondern auch die Menschen, die in den 100 Jahren Verantwortung übernommen haben, Freizeit opferten und im Dienst für die Allgemeinheit Gefahren für Leib und Leben abgewendet haben.
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