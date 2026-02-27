Die Tragikomödie „Offene Zweierbeziehung“ hat Premiere im Schlosstheater gefeiert. Schauspielerin Alexandra Kamp steht dabei erneut auf einer Neuwieder Bühne. Zusammen mit Co-Darsteller Miguel Abrantes Ostrowski hatte sie das Stück auch bearbeitet.
Lesezeit 3 Minuten
1983 kam das Stück „Offene Zweierbeziehung“ des Ehepaars Dario Fo und Franca Rame erstmals auf die Bühne – und war sehr erfolgreich. Die sexuelle Revolution der 60er-Jahre, die viele zementierte Beziehungsregeln hinterfragt hatte, lag da schon einige Zeit zurück.