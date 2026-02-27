Tragikomödie in Neuwied „Offene Zweierbeziehung“: Bitterböse Szenen einer Ehe Rainer Claaßen 27.02.2026, 19:00 Uhr

i Im Originaltext endet "Offene Zweierbeziehung" tragisch. In der Inszenierung von Miguel Abrantes Ostrowski und Alexandra Kamp kommt sie hingegen zu einem eher komischen Finale. Rainer Claaßen

Die Tragikomödie „Offene Zweierbeziehung“ hat Premiere im Schlosstheater gefeiert. Schauspielerin Alexandra Kamp steht dabei erneut auf einer Neuwieder Bühne. Zusammen mit Co-Darsteller Miguel Abrantes Ostrowski hatte sie das Stück auch bearbeitet.

1983 kam das Stück „Offene Zweierbeziehung“ des Ehepaars Dario Fo und Franca Rame erstmals auf die Bühne – und war sehr erfolgreich. Die sexuelle Revolution der 60er-Jahre, die viele zementierte Beziehungsregeln hinterfragt hatte, lag da schon einige Zeit zurück.







