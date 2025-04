Stephan Kurenbach („Kuri“) ist ein kultiger Typ. Unserer Zeitung ist der Ockenfelser bereits als Lego-Held und Udo-Lindenberg-Fan bekannt. Für 50.000 Euro baute der Rheinländer innerhalb von zwei Jahren die Arena des 1. FC Köln nach – komplett aus Lego. Im Oktober 2024 besuchten Gäste aus ganz Deutschland seine Lindenberg-Ausstellung mit Plattenbörse in Ockenfels. Und musikalisch ist der 40-jährige Erzieher auch noch. Am 1. April veröffentlicht der Ockenfelser sein neues Best-of-Album „Millennial“ mit vier neuen Singles.

Die RZ trifft den Musiker, wo alles angefangen hat: in der Schallplattenbörse von „Nobby“ in Bonn-Beuel. Die beiden kennen sich nach eigenen Aussagen schon „seit immer“. Nobby bedient hinter dem Tresen die zahlreichen Kunden im großen Plattengeschäft. Um die 500.000 Schallplatten sind in den vielen Gängen des Ladens aufgetürmt.

i Kuri stöbert im Plattenladen seines besten Freundes Nobby. Hier wird er auch am 1. April sein neues Album verkaufen. Michael Illjes

Stephan Kurenbach erzählt, dass er seine erste Platte 1995 im Laden von Nobby verkauft hat. Seinen musikalischen Start beschreibt der Ockenfelser allerdings als holprig: „Eigentlich war nichts vorhanden: weder Talent noch musikalische Freunde oder eine musikalische Familie“, schreibt er selbst in seinem Booklet. So sind seine musikalischen Anfänge ein Flop. Niemand rechnet zu diesem Zeitpunkt damit, dass Kuri zur Jahrtausendwende mit seinem Song „Asi-Bratzen“ elf Wochen den ersten Platz der WDR-Hörercharts belegen wird.

Zu ernst nimmt sich der Ockenfelser dabei nicht: Er habe bei größeren Bands im Hintergrund mitgesungen. Er muss selbst lachen, als er erzählt, dass sein Gesang damals als „Störstimme“ empfunden wurde. Warum Leute seine Musik hören, weiß Stephan Kurenbach gar nicht so genau: „Vielleicht liegt es an meiner rheinländischen Art. Und inzwischen sind auch die Texte gut geworden.“

Ockenfelser will Udo Lindenberg nicht kopieren

Musikalisch ist Stephan Kurenbach von den Musikern Udo Lindenberg und Kraftwerk inspiriert. Sein musikalisches Idol Udo Lindenberg will er dabei aber nicht kopieren: „Ich will nichts doublen. Das würde lächerlich klingen.“ Seit seinem 13. Lebensjahr hat der Rheinländer alles von seinem Vorbild gesammelt. Der linkspolitische Hardrock habe es ihm in seiner Jugend angetan. Das zieht sich bis heute. 2000 Ausstellungsstücke von Udo Lindenberg hat der Sammler im vergangenen Jahr im Bürgerhaus Ockenfels ausgestellt.

Aus der Musik zieht sich Stephan Kurenbach 2008 zurück. Seine Tochter wird geboren. Für Musik fehlt einfach die Zeit. Im vergangenen Jahr gibt Stephan Kurenbach sein Comeback. Seine neuen Songs sind gesellschaftskritisch. Er rechnet mit der Politik und der katholischen Kirche ab. „So Liebesschnulzen gibt es natürlich auch, das gehört dazu“.

i In den späten Neunzigern sah Stephan Kurenbach noch etwas anders aus. Auch damals war er schon musikalisch interessiert. Mit seinem Song "Asi-Bratzen", landete er sogar in den Charts. Michael Illjes

Einer seiner neu aufgenommenen Songs heißt „Scherzbistum Cologne“. Ein Song, der mit Zeilen wie „Nachts reitet der Pfarrer auf einem Kind“ sehr polarisiert. Für Stephan Kurenbach ist das auch eine persönliche Abrechnung. Er war Leiter eines katholischen Kindergartens und heiratete ein zweites Mal geheiratet, aber nicht kirchlich. Das sei nicht gern gesehen, meint der Stephan Kurenbach.

Am 1. April veröffentlicht er sein neues Album „Millennials“ im Plattenladen seines besten Freundes Nobby. Alte Klassiker sowie neue Tracks sind auf der Platte zu finden. Im Laden verteilt Kuri zusätzlich Flyer, Poster und ein Booklet, passend zu seinem Album. „Als Nächstes bauen wir ein Schwimmbad, Nobby“, ruft Kuri seinem Freund scherzhaft zu. Mal sehen, was sich der Lego-Experte, Udo-Lindenberg-Biograf und Musiker tatsächlich einfallen lässt.