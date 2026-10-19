Selbstexperiment Solar
Oberradener wagt private Energiewende und ist überzeugt
Adrian Frindert aus Oberraden hat das Selbstexperiment Solar ausgestestet. Er ist vom Erfolg überzeugt.
Adrian Frindert aus Oberraden hat das Selbstexperiment Solar ausgestestet. Er ist vom Erfolg überzeugt.
Leon Philippi

Lohnt es sich, im Bestand auf Solaranlage und Wärmepumpe zu setzen? Auf diese Frage suchte Adrian Frindert die Antwort. Vom Ergebnis ist der Oberradener so überzeugt, dass er nun auch andere begeistern will.

Lesezeit 4 Minuten
Rechnet sich die Investition in Solarpaneele auf dem eigenen Dach? Reicht eine Wärmepumpe aus, um das eigene Haus ohne Umbauten warm zu halten? Hat ein E-Auto genug Reichweite, wenn man auf dem Land lebt? Diese Fragen hat sich Adrian Frindert gestellt – und es nach und nach ausprobiert.
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