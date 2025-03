Wenn die Ortsgemeinde Oberraden bereits zu ihrem dritten Jahresempfang einlädt, dann ist das nicht nur ein großes Event für den Ort, sondern auch ein Stelldichein der nachbarschaftlichen Politprominenz. Neben Rengsdorf-Waldbreitbachs VG-Bürgermeister Hans-Werner Breithausen, dem Ersten Kreisbeigeordneten Philipp Rasbach, der Kreisbeigeordneten Birgit Haas, Bürgermeistern der VG und den örtliche Beigeordneten konnte Ortsbürgermeister Achim Braasch auch Ehrengast Hendrik Hering, Präsident des Landtags, begrüßen.

„Das ist schon eine Gemeinde mit Vorbildfunktion“, fand der Hachenburger Hering in seiner Begrüßung gleich lobende Worte für die Gastgeber. „So viel ehrenamtliches Engagement, ein schuldenfreier Haushalt, ohne dass dabei die gesteckten Ziele aus den Augen verloren werden.“ Auch Breithausen und Rasbach fanden Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit im Ort, nicht nur wegen dessen Beteiligung beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

„Die Vereine, unsere Vereine, sind die tragende Säule des dörflichen Zusammenlebens.“

Ortsbürgermeister Achim Braasch

„Die Vereine, unsere Vereine, sind die tragende Säule des dörflichen Zusammenlebens“, spannte Ortsbürgermeister Achim Braasch schnell den Bogen und warb für das Ehrenamt vor Ort. „Es gilt daher, die Vereine bestmöglich zu unterstützen.“ Besondere Dankesworte gingen dabei an den Oberradener Grünflächenpaten Josef Faßbender, aber auch die neuen Beetpaten Ulrike und Thorsten Weber.

„Hier, bei uns, ragt eine Persönlichkeit aus der Liste der Mandatsträger der vergangen 50 Jahre heraus“, so Braasch weiter und begrüßte den ehemaligen Ortsbürgermeister Wilfried Rüdig. „Unter seiner Leitung wurde auch der Grundstein für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Ortsgemeinde gelegt.“ Braasch fand zudem lobende Worte für die Gewerbetreibenden, die großen Anteil daran hätten, dass Oberraden bei der Finanzkraft pro Einwohner im oberen Drittel der VG liegt. Der Männergesangverein sorgte für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung und konnte sich freuen, dass die Spenden am Ausgang in diesem Jahr dem MGV zugutekommen. (jn)