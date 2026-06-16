Bagger am Kreisel an der A3 Oberhonnefelder Hotel „A3“ überraschend abgerissen Ralf Grün 16.06.2026, 07:00 Uhr

i Das Hotel „A3" in Oberhonnefeld-Gierend ist Geschichte. Abrissbagger haben ganze Arbeit geleistet. Karlheinz Velten

Der Eigentümer des seit etwa drei Monaten geschlossenen Hotels „A3“ in Oberhonnefeld-Gierend hat Tatsachen geschaffen: Das Gebäude steht nicht mehr. Nun ist offen, wie das Grundstück genutzt werden soll.

Das Hotel „A3“ am Autobahnkreisel in Oberhonnefeld-Gierend ist Geschichte. Abrissbagger haben das Gebäude in exponierter Lage dem Erdboden gleichgemacht. Das Hotel ist laut Ortsbürgermeister Harald Berndt bereits seit dem 1. April geschlossen.Berndt zeigt sich auf Nachfrage unserer Zeitung vom Auftauchen der Abrissbagger überrascht.







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