Am 23. Juni knallen die Korken
Oberbieberer sollen Tante-Enso-Eröffnung mitgestalten
Die Einweihungsfeier für Tante Enso findet im neu gestalteten Bieber-Markt statt. Dort zieht neben der Supermarktkette auch ein
Die Einweihungsfeier für Tante Enso findet im neu gestalteten Bieber-Markt statt. Dort zieht neben der Supermarktkette auch ein Metzger und ein Bäcker ein.
Viktoria Schneider

Wie soll die Supermarktkette Tante Enso in Neuwied-Oberbieber empfangen werden? Das haben die Menschen im Ort in der Hand. Sie sollen das Rahmenprogramm für die Eröffnungsfeier am 23. Juni organisieren, wie die Kette nun mitteilt.

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Lange haben die Menschen in Oberbieber auf den neuen Nahversorger hingefiebert. Jetzt steht fest, wann es losgehen kann: Wie die Supermarktkette Tante Enso berichtet, ist für den 23. Juni um 12 Uhr eine große Eröffnungsfeier vorgesehen. Neben einem angekündigten „Konfetti-Moment“, den die Kette selbst organisiert, sollen auch Menschen aus dem Ort an der Planung mitwirken.

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