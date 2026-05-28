Am 23. Juni knallen die Korken Oberbieberer sollen Tante-Enso-Eröffnung mitgestalten Viktoria Schneider 28.05.2026, 13:30 Uhr

i Die Einweihungsfeier für Tante Enso findet im neu gestalteten Bieber-Markt statt. Dort zieht neben der Supermarktkette auch ein Metzger und ein Bäcker ein. Viktoria Schneider

Wie soll die Supermarktkette Tante Enso in Neuwied-Oberbieber empfangen werden? Das haben die Menschen im Ort in der Hand. Sie sollen das Rahmenprogramm für die Eröffnungsfeier am 23. Juni organisieren, wie die Kette nun mitteilt.

Lange haben die Menschen in Oberbieber auf den neuen Nahversorger hingefiebert. Jetzt steht fest, wann es losgehen kann: Wie die Supermarktkette Tante Enso berichtet, ist für den 23. Juni um 12 Uhr eine große Eröffnungsfeier vorgesehen. Neben einem angekündigten „Konfetti-Moment“, den die Kette selbst organisiert, sollen auch Menschen aus dem Ort an der Planung mitwirken.







Artikel teilen

Artikel teilen