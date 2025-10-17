Genügend Anteile verkauft Oberbieberer entscheiden sich für Tante Enso-Markt 17.10.2025, 18:00 Uhr

i Zu der Informationsveranstaltung von Tante Enso im September waren hunderte Menschen gekommen. Der Ort hat sich nun für die Supermarktkette entschieden, jetzt geht es an den Umbau des alten Gebäudes. Viktoria Schneider (Archiv). Viktoria Schneider

Es ist beschlossen: Die Supermarktkette Tante Enso kommt nach Oberbieber. 800 verkaufte Anteile an der Genossenschaft waren für ihren Einzug nötig, jetzt wurden sogar Dutzende mehr verkauft. So sehen die nächsten Schritte aus.

Die Zukunft der Nahversorgung in Oberbieber scheint gesichert. Nachdem der ehemalige „Nah und Gut“-Markt dichtgemacht hat, war lange unklar, wie es weitergeht. Mit der Supermarktkette Tante Enso ist nun ein neuer Vollsortimenter gefunden – die Oberbieberer und Melsbacher haben sich für sie entschieden.







Artikel teilen

Artikel teilen