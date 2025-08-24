Nach dem Karneval ist vor dem Karneval: Beim Festausschuss der Stadt wurde bereits das Oberbieberer Kinderprinzenpaar präsentiert. Gleichzeitig hat man auf den vergangenen Rosenmontag zurückgeblickt.

Wenn der Festausschuss der Stadt sein Sommerfest am Vereinsheim der Vereinigung Heddesdorfer Bürger veranstaltet, ist auch die Präsentation des Kinderprinzenpaares Oberbieber ein Highlight. Mit Robin Krämer (Prinz), Zoe Fortmann (Prinzessin), Lina Krämer (Hofmarschallin), Liam Wertgen (Prinzenführer), Malia Wieczorek, Romy Hanf, Sophie Güttler (alle Hofdamen), Anna Maria Wagner (Hofnärrin), Kalea Güttler, Clara Maus (beide Hofmariechen), Theo Fink (Schatzmeister) und Laurin Maus (Surfmagister) geht man in die nächste närrische Runde.

Die Highlights des Rosenmontagszugs

Der Fassanstich mit Vorstand, OB Jan Einig, Erik Kamp (Bitburger) und Stefan Schulz (VR-Bank), Spiele, Bingo und als Höhepunkt die Prämierung des Rosenmontagszuges standen auch auf dem Programm. Bei den Fußgruppen siegte der GTRVN (Dschungel) vor der Gruppe „Pfauen Power“ (Paradiesvögel) und den Rodenbacher Pinka Bellas (Wild und frei). Der KFO-Wagen holte sich Platz eins, gefolgt von den Funken Rot-Weiss und dem Kinderprinzenpaar Oberbieber.