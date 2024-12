Kreis Neuwied Obdachlosigkeit gibt es auch auf dem Dorf 26.12.2024, 20:00 Uhr

Obdachlosigkeit ist kein Problem, dass nur Großstädte betrifft. Überall rutschen Menschen aus unterschiedlichen Gründen in die Obdachlosigkeit ab. Der Wohnungsmarkt ist leer gefegt. Preiswerter Wohnraum ist Mangelware – auch im Kreis Neuwied.

{element}Kreis Neuwied. Obdachlosigkeit gibt es nur in Großstädten, so die weitverbreitete Meinung. In den beschaulichen Städten und Gemeinden entlang der Rheinschiene oder im angrenzenden Westerwald ist sie kein Thema, so scheint es auf den ersten Blick.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen