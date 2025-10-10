55 Prozent der Wähler stimmten im Februar für die Wiederwahl von Oberbürgermeister Jan Einig. Der CDU-Politiker konnte seinen Posten erfolgreich gegen zwei Mitbewerber verteidigen. Im Neuwieder Stadtrat folgte nun die offizielle Ernennung.
Nur einen Wahlgang benötigte Jan Einig, um als Oberbürgermeister von Neuwied wiedergewählt zu werden. 55 Prozent der Wähler sprachen dem CDU-Politiker im Februar ihr Vertrauen aus. Mit der offiziellen Ernennung im Stadtrat beginnt nun seine zweite Amtszeit.