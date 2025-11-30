Nach Brand des Lokschuppens Nussknackermarkt in Engers kehrt gestärkt zurück Jörg Niebergall 30.11.2025, 13:00 Uhr

i Immer wieder schön: Der Nussknackermarkt in Engers lockte auch in diesem Jahr wieder viele Besucher in den Stadtteil. Jörg Niebergall

Der verheerende Lokschuppenbrand in der Silvesternacht sorgte bei den Machern des Engerser Nussknackermarkts für einen Schock. Doch davon ließ sich der Stadtteil nicht unterkriegen - und jetzt feierte der Markt mit einem neuen Konzept ein Comeback.

Da konnte eigentlich kein Besucher widerstehen. Gleich am Tor zum Engerser Schlosshof baten gut gelaunte Mitglieder des Turnvereins Engers um eine kleine Spende für den Nussknackermarkt. Man konnte einen Obolus entrichten, musste aber nicht. Dafür gab es dann noch gleich ein kleines Geschenk.







