In alten Unterlagen gekramt „NR“ ist seit 70 Jahren das Neuwieder Kfz-Kennzeichen Andreas Winkelmann 29.06.2026, 15:00 Uhr

i Rund 155.000 Fahrzeuge tragen "NR" im Kennzeichen. Vor 70 Jahren wurden die Buchstabenkennungen eingeführt. Für kurze Zeit sollte es "NW" sein. Andreas Winkelmann

Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, feiert das Kfz-Kennzeichen für die Stadt und den Kreis Neuwied einen runden Geburtstag. Unsere Zeitung recherchierte, wie es zur Buchstabenkombination „NR“ kam.

„NR, wo ist das denn?“ Eine Frage, die die Fahrer der etwa 155.000 Fahrzeuge mit diesem Zulassungszeichen für die Stadt und den Kreis Neuwied sicher schon gehört haben. Das Kennzeichen gibt es nun schon 70 Jahren. Denn genau am 1. Juli 1956 trat die neue Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) in Kraft.







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