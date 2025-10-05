Ein verlorener Schlüssel, auf dem Heimweg verlaufen oder das Gefühl, verfolgt zu werden? Mit dem Projekt Notinseln sollen Kindern sichere Anlaufstellen aufgezeigt werden. Mit einem bunten Programm informierte der Neuwied Jugendbeirat dazu.
Ein buntes Programm für die ganze Familie: Der Jugendbeirat der Stadt Neuwied ließ sich trotz des regnerischen Samstags die gute Laune nicht verderben und hatte mit dem Notinsel-Aktionstag samt Flashmob, Kinderschminken, Button-Werkstatt und Clownbesuch viele Besucher an seinen Stand gelockt.