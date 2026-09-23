Das Richtfest zum Kastanienhof ist vorbei, nach Jahrzehnten als Parkplatz entsteht hier ein modernes Quartier, das neues Wohnen verspricht. Doch wie war das Leben früher in der Siedlung? Dirk Jacob wuchs hier auf und erinnert sich.
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Wenn alles nach Plan verläuft, kann der Neubau am Kastanienhof schon im Laufe des kommenden Jahres bezogen werden. Unsere Zeitung hatte kürzlich über das Richtfest für das moderne Quartier berichtet, in dem unter anderem Gewerberäume, ein Fitnessstudio und ein Kindergarten untergebracht werden sollen.