Frauen kicken in Rengsdorf
Nostalgisches Fußballfest zum 100. Jubiläum des SVR
Die ehemaligen Frauen des SVR trafen auf die ehemaligen Trainer aus dem Frauen- und Mädchenfußball.
Die ehemaligen Frauen des SVR trafen auf die ehemaligen Trainer aus dem Frauen- und Mädchenfußball.
Jörg Niebergall

Zum 100. Jubiläum des SV Rengsdorf ist man jetzt auf dem Platz eine Zeitreise angetreten: Ehemalige Spielerinnen und Trainer trafen sich zum Erinnerungsduell. Ein 77‑Jähriger zeigte eindrucksvoll, dass Alter kein Hindernis fürs Mitspielen ist.

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Wer 100 Jahre alt wird, darf ordentlich feiern – und beim SV Rengsdorf gehört dazu natürlich Fußball. Zum Abschluss der Festwoche wurde es auf dem Platz noch einmal herrlich nostalgisch. Die ehemaligen Frauen des SVR feierten 25 Jahre Mädchen- und Frauenfußball beim Verein und trafen auf die ehemaligen Trainer aus dem Frauen- und Mädchenfußball.
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