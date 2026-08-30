Frauen kicken in Rengsdorf Nostalgisches Fußballfest zum 100. Jubiläum des SVR Jörg Niebergall 30.08.2026, 15:30 Uhr

i Die ehemaligen Frauen des SVR trafen auf die ehemaligen Trainer aus dem Frauen- und Mädchenfußball. Jörg Niebergall

Zum 100. Jubiläum des SV Rengsdorf ist man jetzt auf dem Platz eine Zeitreise angetreten: Ehemalige Spielerinnen und Trainer trafen sich zum Erinnerungsduell. Ein 77‑Jähriger zeigte eindrucksvoll, dass Alter kein Hindernis fürs Mitspielen ist.

Wer 100 Jahre alt wird, darf ordentlich feiern – und beim SV Rengsdorf gehört dazu natürlich Fußball. Zum Abschluss der Festwoche wurde es auf dem Platz noch einmal herrlich nostalgisch. Die ehemaligen Frauen des SVR feierten 25 Jahre Mädchen- und Frauenfußball beim Verein und trafen auf die ehemaligen Trainer aus dem Frauen- und Mädchenfußball.







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