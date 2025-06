Das Warten auf eine Einkaufsmöglichkeit im Kirchspiel Anhausen hat ein Ende: Am 30. Juni feiert der Discounter Norma die Eröffnung seiner Filiale an der L258 in Anhausen. Aus Puderbach verabschiedet sich der Nahversorger wiederum zum Monatsende.

Es herrscht Erleichterung in der Ortsgemeinde Anhausen: Nach jahrelanger Planung und Verzögerungen öffnet nach mehr als einem Jahr Bauzeit am Montag, 30. Juni, der Discounter Norma seine neueste Filiale an der L258/Neuwieder Straße. Die Filiale verfügt über eine Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern, auf der Lebensmittel und Haushaltswaren angeboten werden. Die Öffnungszeiten sind von 7 bis 20 Uhr. Etwa 85 Parkplätze stehen für Kunden bereit. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch vier Ladesäulen für E-Autos installiert werden.

Das Gebäude ist laut Norma nach den neuesten Standards gebaut: Auf der begrünten Dachfläche befindet sich eine Photovoltaikanlage, im Winter wird zum Großteil mit der Abwärme der Kühltruhen geheizt. Bei Temperaturen von unter minus 5 Grad springt eine Wärmepumpe ein. Die Baukosten für die Filiale liegen laut Norma-Gebietsexpansionsleiter Alfred Rausch bei 3 bis 4 Millionen Euro. In den nächsten Tagen sollen noch eine Linksabbiegerspur und ein Gehweg eingerichtet werden. Lobende Worte hat Rausch für die Ortsgemeinde Anhausen, die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und die Neuwieder Kreisverwaltung übrig. „Sie haben alle an einem Strang gezogen“, so Rausch.

„Wir suchen im Westerwald ständig neue Standorte. Wir haben entsprechendes Interesse vor Ort bekundet.“

Norma-Gebietsexpansionsleiter Alfred Rausch

Freude macht sich auch bei Anhausens Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantop breit. Nach dem Aus von „Nah & Frisch“ im Jahr 2016 beschäftigt sich die Ortsgemeinde mit der Ansiedlung eines neuen Nahversorgers. „Viele ältere Leute haben mich gefragt, ob sie die Eröffnung des Norma überhaupt noch erleben“, sagt Zantop. Gut vier Jahre habe allein das sogenannte Zielabweichungsverfahren der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) gedauert, da sich die Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern in dem 1400-Seelen-Ort außerhalb der Norm von 800 Quadratmetern bewegt. Eine Ladengröße von bis zu 1600 Quadratmetern ist laut Landesentwicklungsprogramm nur in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 3000 Einwohnern zulässig. Grünes Licht gab es in Anhausen schließlich, weil das Kirchspiel mit den Ortsgemeinden Anhausen, Thalhausen, Rüscheid und Meinborn auf 3700 Einwohner kommt. Von der Lage direkt an der L258, auf der laut Zantop täglich zwischen 9000 und 10.000 Fahrzeuge unterwegs sind, verspricht sich Norma viel.

Warum die Norma-Filiale Puderbach schließt

14 Mitarbeiter werden in Anhausen beginnen, darunter auch einige, die zuvor in Puderbach für Norma gearbeitet haben. Die dortige Filiale schließt nämlich am Samstag, 28. Juni. Der „Umzug“ von Puderbach nach Anhausen habe sich angeboten, da die Filiale in der Urbacher Straße nur ein Mietobjekt sei. Rausch hatte 1991 die Filiale in Puderbach selbst eröffnet. Der damalige Branchenmix mit der Drogerie Schlecker, einer Metzgerei, einer Bäckerei und einem Getränkehändler in der Nachbarschaft sei etwas Besonderes für einen solch kleinen Ort gewesen. Nach der Ansiedlung von Konkurrent Lidl habe Norma in dem alten Gebäude am Standort Puderbach letztlich nicht mehr mithalten können.

i Die Norma-Filiale in Puderbach wird nach 34 Jahren zum 28. Juni geschlossen. Lars Tenorth

Weitere Filialschließungen im Kreis Neuwied soll es nicht geben, möglicherweise aber Umzüge innerhalb der bisherigen Gemeinden. Norma ist neben der neuen Filiale in Anhausen auch in Neustadt, Linz, Waldbreitbach, Oberhonnefeld-Gierend, Dierdorf und zweimal in Neuwied vertreten. „Wir suchen im Westerwald ständig neue Standorte. Wir haben entsprechendes Interesse vor Ort bekundet“, berichtet Rausch über die Expansionspläne von Norma.