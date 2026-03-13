Politprominenz auf Schloss Arenfels: Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sprach am Donnerstagabend in Bad Hönningen über Außenpolitik.
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Der CDU-Stadtverband Bad Hönningen hat mit Norbert Röttgen einen der profiliertesten Außenpolitiker Deutschland für eine öffentliche Diskussionsveranstaltung gewonnen. Röttgen ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für Auswärtiges, Verteidigung, innerparlamentarische Konferenzen, Europarat und Menschenrechte.