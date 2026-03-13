Zu Gast auf Schloss Arenfels
Norbert Röttgen über Deutschlands Rolle in der Welt
Norbert Röttgen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag (links), war Experte auf einer Diskussionsvera
Norbert Röttgen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag (links), war Experte auf einer Diskussionsveranstaltung zu Außenpolitik auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Volker Risse (rechts), CDU-Stadtverbandschef und Bürgermeisterkandidat, führte als Moderator durch den Abend.
Heinz-Werner Lamberz

Politprominenz auf Schloss Arenfels: Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sprach am Donnerstagabend in Bad Hönningen über Außenpolitik.

Lesezeit 1 Minute
Der CDU-Stadtverband Bad Hönningen hat mit Norbert Röttgen einen der profiliertesten Außenpolitiker Deutschland für eine öffentliche Diskussionsveranstaltung gewonnen. Röttgen ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für Auswärtiges, Verteidigung, innerparlamentarische Konferenzen, Europarat und Menschenrechte.

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