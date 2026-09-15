Zu Gast am RWG Neuwied Norbert Lammerts Vortrag zur Demokratie fesselt Zuhörer Rainer Claaßen 15.09.2026, 18:00 Uhr

i Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert überzeugte mit ruhigen, bedachten Tönen am Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied. Rainer Claaßen

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert ist am Montag als Redner am Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied zu Gast gewesen. Zwei Schülerinnen haben souverän durch den Abend in der Veranstaltungsreihe „Rhein-Wieder Gespräche“ geführt – trotz Mikro-Pannen.

Seit 2017 finden am Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) regelmäßig die „Rhein-Wieder Gespräche“ statt. Die Reihe organisiert der Förderverein der Schule zusammen mit der AG „Demokratische Schule“. Schon mehrfach kamen dabei prominente Gäste in die Schule. Laut den Veranstaltern war die Aula aber bisher noch nie so gut gefüllt wie jetzt beim Besuch des langjährigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.







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