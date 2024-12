Memoiren eines Prinzen Norbert II. von Linz veröffentlicht Buch Simone Schwamborn 30.12.2025, 06:00 Uhr

i Norbert Adams will mit dem Büchlein Mut machen, sich für das Amt des Prinzen oder der Prinzessin zu bewerben. Schwamborn Simone

Was Norbert Adams und seine Adjutanten in der vergangenen Session erlebt haben schildert der Prinz in seinem Büchlein „Back to Fastelovend – Was für eine Session“. Und das für den guten Zweck.

„Einmol Prinz ze sin, en Linz am Rhing“ – dieser Wunsch ist für Norbert Adams in Erfüllung gegangen. Mit leuchtenden Augen erinnert er sich gern an die vielen tollen Momente, die er gemeinsam mit seinen Adjutanten Michael Nietzard, Ralf Rondi und Horst Schreiber in der vergangenen Session erlebt hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen