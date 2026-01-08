Nölken lehnt mögliches Feuchttücher-Verbot ab

Feuchttücher mit Plastikanteil gelten bei Betreibern von Kläranlagen als „Pumpenkiller“. In England werden diese ab 2027 verboten, da sie die Kanalisation verstopfen. Der Windhagener Hersteller Nölken sieht die Verbraucher in der Pflicht.
Wer Feuchttücher mit Plastikanteil nicht im Restmüll entsorgt, sondern die Toilette hinunterspült, sorgt für unnötige Mehrarbeit in den Kläranlagen seiner Region. Denn die falsch entsorgten Tücher verstopfen die Abwasserpumpen. Durch die erforderlichen Wartungsarbeiten entstehen Mehrkosten, die am Ende alle Verbraucher bezahlen müssen.