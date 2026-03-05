Das eingezäunte Spielareal auf dem Luisenplatz in Neuwied ist vielen schon ins Auge gefallen. Jetzt liefert die Stadt die Erklärung dafür, warum erforderliche Reparaturen nicht schon längst erfolgt sind.
Schon seit Tagen lädt das Wetter dazu ein, sich im Freien aufzuhalten. Die Außenbestuhlung der Gastronomie-Angebote in der Innenstadt werden spätestens ab Mittags intensiv genutzt. Bis das neu installierte Wasserspiel wieder läuft, müssen die Temperaturen sich allerdings erst stabilisieren.