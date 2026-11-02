Eine Linzerin als Weinkönigin? Nina Engels-Riegel greift am Mittelrhein nach der Krone Daniel Dresen 02.11.2026, 12:00 Uhr

i Nina Engels-Riegel aus Linz möchte die 56. Mittelrhein-Weinkönigin werden. Die frühere Linzer Weinprinzessin ist in ihrem normalen Leben Marketing- und E-Commerce-Expertin beim Unternehmen Biovegan in Bonefeld. Daniel Dresen

Am 6. November steht in Bad Honnef die Wahl der 56. Mittelrhein-Weinkönigin an. Unter den drei Bewerberinnen gibt es auch eine Kandidatin aus dem Kreis Neuwied. Die frühere Linzer Weinprinzessin Nina Engels-Riegel will die Jury von sich überzeugen.

Für Nina Engels-Riegel ist die Wahl zur 56. Mittelrhein-Weinkönigin am Freitag, 6. November, in Bad Honnef praktisch ein Heimspiel. Von allen drei Bewerberinnen hat die Linzerin mit Abstand die kürzeste Anreise. Unterstützt wird sie an dem Tag von 30 Personen.







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