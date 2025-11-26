Nikolaus Dürksen kennt die heimische Vogelwelt

Was zwitschert den da? Welche heimischen Vögel es gibt, wo man sie findet und auch noch vor die Linse bekommt, weiß Hobby-Ornithologe Nikolaus Dürksen. Unsere Zeitung hat den Vogelexperten bei einer seiner Wanderungen begleitet.
Frostbereift glitzern die Wiesen am Ortsrand von Dierdorf an diesem Morgen im Sonnenschein. Die offene, wasserreiche Naturlandschaft ist das tägliche Ziel von Nikolaus Dürksen, denn sie ist ein Paradies für heimische Singvögel. Und an diese hat der Hobby-Ornithologe schon vor Jahrzehnten sein Herz verloren.