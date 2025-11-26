„Vogelflüsterer“ aus Dierdorf Nikolaus Dürksen kennt die heimische Vogelwelt Julia Hilgeroth-Buchner 26.11.2025, 06:00 Uhr

i Der Dierdorfer Hobby-Ornithologe Nikolaus Dürksen ist nicht nur Vogelkenner, sondern auch leidenschaftlicher Fotograf. Hier hat er einen Rotmilan mit Beute abgelichtet. Nikolaus Dürksen

Was zwitschert den da? Welche heimischen Vögel es gibt, wo man sie findet und auch noch vor die Linse bekommt, weiß Hobby-Ornithologe Nikolaus Dürksen. Unsere Zeitung hat den Vogelexperten bei einer seiner Wanderungen begleitet.

Frostbereift glitzern die Wiesen am Ortsrand von Dierdorf an diesem Morgen im Sonnenschein. Die offene, wasserreiche Naturlandschaft ist das tägliche Ziel von Nikolaus Dürksen, denn sie ist ein Paradies für heimische Singvögel. Und an diese hat der Hobby-Ornithologe schon vor Jahrzehnten sein Herz verloren.







