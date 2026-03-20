Schandfleck in Linz
Niemand weiß, wie es beim Hotel Weinstock weitergeht
Das Hotel Weinstock war einst ein Aushängeschild der Stadt Linz. Internationale Filmgrößen und Politiker stiegen dort ab.
Das Hotel Weinstock war einst ein Aushängeschild der Stadt Linz. Internationale Filmgrößen und Politiker stiegen dort ab.
Sabine Nitsch

Thomas Wolf hat in Wohnungen im ehemaligen Hotel Weinstock investiert – die jedoch nie gebaut wurden. Jetzt hat er einen Prozess gegen den Eigentümer, die CG Elementum, gewonnen. Doch die ist nicht zu erreichen. Niemand weiß, wie es nun weitergeht.

Lesezeit 3 Minuten
Das ehemals schmucke Hotel Weinstock in Linz ist zum Schandfleck verkommen. Niemand weiß aktuell, wie es mit dem Gebäudekomplex an der B42 im Linzer Stadtteil Linzhausen weitergeht. Eigentümer ist die CG Elementum aus Berlin, ein Tochterunternehmen der Gröner Group, die das Anwesen 2021 gekauft hat.

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