Auch Bad Hönningen betroffen Niedrigwasser: Rhein-Fähren verkehren teilweise nicht Lars Tenorth 27.09.2026, 10:30 Uhr

i Die Fähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen ist derzeit eingestellt. Martin Gausmann/Archiv. Martin Gausmann

Das aktuelle Niedrigwasser im Rhein wirkt sich auf die Fährfahrten aus. Die Fähren sind derzeit zum Teil nicht im Betrieb. So sieht die Lage der Fähren Bad Honnef-Rolandseck, Linz-Remagen sowie Bad Breisig-Bad Hönningen aus.

Der Rhein-Pegelmesser in Andernach weist am Morgen, 27. September, um 10 Uhr einen Pegelwert von minus zwei Zentimeter auf. Ein negativer Messpunkt heißt nicht, dass der Rhein trocken, sondern dass der Wasserstand unter den festgelegten Nullpunkt der Messstelle gefallen ist.







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