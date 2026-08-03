Ein alter Grabstein, ein Tresor, ein Zigarettenautomat: Da, wo normalerweise der Rhein an Neuwied vorbeifließt, tauchen nun seltsame Gegenstände auf. Woher kommen sie? Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz hat eine Vermutung.
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Ein Pegelstand, der praktisch gegen null geht: So sieht es aktuell an vielen Messstellen am Rhein aus, auch in Neuwied. Genau dort tauchen aber nun seltsame Gegenstände auf, die eigentlich nicht ans Ufer gehören. Woher kommen sie? Wir haben bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) nachgefragt.