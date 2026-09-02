Gefahr für heimische Gewässer
Niedrigwasser bedroht Leben in Bächen im Kreis Neuwied
In Irlich stand das Wasser der Wied im August extrem niedrig.
In Irlich stand das Wasser der Wied im August extrem niedrig.
Jörg Niebergall

An vielen Stellen ragten nur noch Steine aus den Bach- und Flussbetten – und für viele Tiere und Pflanzen ist das eine Gefahr. Wie stark Niedrigwasser das Ökosystem im Kreis Neuwied verändert, sagt die Untere Wasser- und Naturschutzbehörde.

Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn sich die Situation etwas erholt hat, an manchen Stellen im Kreis Neuwied ist vom Fluss oder Bach derzeit nicht mehr viel übrig. Steine ragen trocken aus dem Bett, kleinere Seitenarme verschwinden, und dort, wo normalerweise Wasser fließt, bleiben nur noch Rinnsale oder einzelne Tümpel zurück.
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