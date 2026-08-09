Junggesellenkönig im Fokus
Niederbreitbach feiert Kirmes mit Herz und guter Laune
Im Mittelpunkt standen der neue Junggesellenkönig Tim Henschel und seine Königin Emily Halfmann, die bei den Umzügen sichtlich F
Im Mittelpunkt standen der neue Junggesellenkönig Tim Henschel und seine Königin Emily Halfmann, die bei den Umzügen sichtlich Freude an ihren königlichen Aufgaben hatten.
Jörg Niebergall

Tradition, Musik und Gaumenfreuden prägen die Kirmes in Niederbreitbach. Ein buntes Programm und viel Geselligkeit locken Jung und Alt am Wochenende und auch noch am Montag in den Ort.

Lesezeit 1 Minute
Wenn in Niederbreitbach gefeiert wird, darf es gern ein bisschen mehr sein. Vier Tage lang stand die St.-Laurentius-Kirmes ganz im Zeichen von Tradition, Musik, Geselligkeit und bester Stimmung.Im Mittelpunkt standen der neue Junggesellenkönig Tim Henschel und seine Königin Emily Halfmann, die bei den Umzügen sichtlich Freude an ihren königlichen Aufgaben hatten.
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