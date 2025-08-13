Günter May war in Niederbieber sehr bekannt, gerade auch als Wirt der Kultkneipe „Zur Wied“. Jetzt ist er nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Sport, Politik, aber auch Musik und Geselligkeit: Bei Günter May wusste man eigentlich nie, wo der Spaß endete und die Arbeit begann. Jetzt starb das Niederbieberer Urgestein nach langer, schwerer Krankheit.

Als May im vergangenen Jahr seine Kultkneipe „Zur Wied“ für immer schloss, war das auch für den 81-Jährigen ein Grund, „Tschüss“ zu sagen. Er kämpfte mit gesundheitlichen Problemen, aber so lange wie möglich wollte er Gästen, Skatbrüdern, seiner Stammkundschaft, aber auch seinen geliebten Sozialdemokraten eine Heimat bieten.

Engagiert im Sport und in der Politik

Zehn Jahre saß May im Ortsbeirat von Niederbieber, war Ehrenvorsitzendes des VfL Wied, unterstützte den Sport und vor allem die damit verbundene Jugend so gut er konnte. Kirmes, Burschenfest, Inselfest, das alles war ihm wichtig. Und wenn die SPD, der er schon seit seiner Kindheit angehörte, ihr Sommerfest oder sonstige Veranstaltungen plante, bot „Mays Günter“ ihnen stets eine Plattform.