Nach dem Tod des bekannten Kneipenwirts und Sozialdemokraten erinnern sich Partei- und andere Freunde an Günter May. Dieser ist vor einigen Tagen verstorben.

Die Bestürzung war groß, als die Nachricht vom Tod Günter Mays in Niederbieber die Runde machte. Der 81-Jährige war in der vergangenen Woche nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Die RZ hat sich bei seinen Weggefährten umgehört.

„Für mich war er fast schon mehr wie der politische Ziehvater“, sagt Andrea Welker, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Niederbieber/Segendorf, wenn sie auf ihre Anfänge bei den Sozialdemokraten zurückblickt. „Er war auch mit ein Grund, warum ich vor Jahren der SPD beigetreten bin. Seine guten Ratschläge, aber auch seine kritischen Töne werden uns fehlen. Mich hat das schwer getroffen, Günter war einfach ein guter Kerl.“

i Andrea Welker, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Niederbieber/Segendorf Jörg Niebergall

Vonseiten des VfL Wied Niederbieber/Segendorf, bei dem Günter May lange Jahre Vorsitzender und zuletzt Ehrenvorsitzender war, sieht der aktuelle Vorsitzende Michael Fischer den Tod Mays als großen Verlust für den Verein. „Er hat sich immer mit dem Fußball im Ort identifiziert“, sagt Fischer. „Nicht nur als Wirt des Vereinslokals, sondern auch als Förderer für den Verein und ganz besonders für die Jugend. Und trotz seines Alters hatte er immer noch den Kontakt zu unseren jungen Fußballern. Die Jungs liebten Günter.“

i Michael Fischer, Vorsitzender des VfL Wied Jörg Niebergall

„Ihm ging es nicht immer nur ums eigene Wohl, sondern um das der Allgemeinheit“, sagt Karl-Heinz Tross, seit sechs Jahren Ortsvorsteher in Niederbieber. „Er war stets mit viel Herzblut bei der Sache, konnte uns mit seinen Ideen immer wieder begeistern. Dabei hatte er den Ort Niederbieber immer im Blick behalten. Bezüglich seiner Fußballleidenschaft – er war von Kind auf Bayern-Fan – hat er sich immer wieder für die VfL-Jugend engagiert. Aber nicht nur das wird uns fehlen.“

i Karl-Heinz Tross, Orstvorsteher in Niederbieber Jörg Niebergall

„Der Günter hatte nicht nur als Sozialdemokrat das Herz am rechten Fleck“, so Sven Lefkowitz, SPD-Fraktionsvorsitzender im Neuwieder Stadtrat und lange Jahre politischer Weggefährte Mays. „In seiner Gaststätte waren wir als SPD immer ganz besonders willkommen. Wobei er da, wenn Gäste in sein Restaurant kamen, politisch keinen Unterschied machte. Bei ihm war es immer schön, wir haben einen großartigen Menschen verloren.“

i Sven Lefkowitz, SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat Neuwied Jörg Niebergall

„Er war nicht nur ein patenter Mann, sondern in den 60er-Jahren auch mein Arbeitskollege“, sagt Romed Heinrich Kaufhold, seit dem Jahr 2000 CDU-Ortsbeiratsmitglied. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er mir damals mit seinem Einsatz am Arbeitsplatz wohl das Leben gerettet hat, als eine Palette umzustürzen drohte. Auch in der Politik, er saß ja auch mit mir zehn Jahre lang gemeinsam im Ortsbeirat, habe ich ihn als guten Freund in Erinnerung.“

i Der Niederbieberer Ortsbeirat 2019 mit Karl-Heinz Tross, Romed Heinrich Kaufhold und Günter May Jörg Niebergall

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Günter May und seine Ehefrau Rosi die Gaststätte Ende der 90er-Jahre übernommen haben“, sieht Jürgen Limburger, Besitzer und Vermieter der Lokalität in der Wiedbachstraße, die Übernahme damals als einen Glücksfall für den Ort. „Er hat mit seiner Art dem Haus wieder Leben eingehaucht und es zu einem Treff nicht nur für Niederbieberer gemacht. Das wird vielen noch lange im Gedächtnis bleiben.“