Auf die Insel zogen sich die Niederbieberer nun zurück – und feierten den Sommer. Das war eine Woche zuvor noch nicht möglich gewesen.

Na also, es geht doch! Nachdem die Premiere von „Sommer auf der Insel“ am 31. Juli sprichwörtlich ins Wasser gefallen war, durfte am Donnerstag, 7. August, auf der idyllisch gelegenen Wiedinsel zwischen Niederbieber und Segendorf „feuchtfröhlich“ gefeiert werden. Die veranstaltende Inselgemeinschaft mit ihrem Vorsitzenden Tim Rönz und seinen engagierten Helfern hatte das Schmuckstück des Vereins herausgeputzt, die Cocktailbar mit zahlreichen Neuheiten bestückt, gekühlte Getränke parat gestellt und den Grillofen für leckere Würstchen angeworfen.

i Sommer auf der Insel in Niederbieber Jörg Niebergall

Am Wiedufer waren einladend Liegestühle postiert, die Stehtische waren mit bunten Schirmen dekoriert, und sogar einen kleinen Pool fanden die Gäste vor. Da war es nicht verwunderlich, dass sich an den Getränkeständen lange Schlangen bildeten und die Macher immer wieder für Nachschub sorgen mussten. Am Donnerstag, 14. August, geht „Sommer auf der Insel“ schon in seine zweite, vielleicht letzte Runde in diesem Jahr. Zugabe erwünscht!