Na also, es geht doch! Nachdem die Premiere von „Sommer auf der Insel“ am 31. Juli sprichwörtlich ins Wasser gefallen war, durfte am Donnerstag, 7. August, auf der idyllisch gelegenen Wiedinsel zwischen Niederbieber und Segendorf „feuchtfröhlich“ gefeiert werden. Die veranstaltende Inselgemeinschaft mit ihrem Vorsitzenden Tim Rönz und seinen engagierten Helfern hatte das Schmuckstück des Vereins herausgeputzt, die Cocktailbar mit zahlreichen Neuheiten bestückt, gekühlte Getränke parat gestellt und den Grillofen für leckere Würstchen angeworfen.
Am Wiedufer waren einladend Liegestühle postiert, die Stehtische waren mit bunten Schirmen dekoriert, und sogar einen kleinen Pool fanden die Gäste vor. Da war es nicht verwunderlich, dass sich an den Getränkeständen lange Schlangen bildeten und die Macher immer wieder für Nachschub sorgen mussten. Am Donnerstag, 14. August, geht „Sommer auf der Insel“ schon in seine zweite, vielleicht letzte Runde in diesem Jahr. Zugabe erwünscht!
Strandatmosphäre in Niederbieber: Sommer auf der Insel findet immer mehr Freunde
In Niederbieber kann man mittlerweile "Sommer auf der Insel" genießen. Ein neues Angebot, das die Besucher anlockt.