Bürgermeisterbewerber VG Unkel Nicole Hahn macht sich für bezahlbaren Wohnraum stark Daniel Dresen 07.10.2026, 12:00 Uhr

i Nicole Hahn kandidiert für die SPD als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unkel bei der Wahl am 8. November. Nicole Hahn

Die VG Unkel sucht einen Nachfolger für Bürgermeister Karsten Fehr, der im Sommer 2027 in den Ruhestand geht. Drei Kandidaten treten bei der Wahl am 8. November an. SPD-Bewerberin Nicole Hahn, erklärt im Interview, warum sie die richtige Frau ist.

Am 8. November sind in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel mehr als 10.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Amtsinhaber Karsten Fehr scheidet zum 30. Juni 2027 im Alter von 65 Jahren vorzeitig aus. Mit ihm endet eine Ära, denn Fehr ist schon seit April 2012 im Amt.







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