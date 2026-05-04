Bürgermeisterwahl in VG Unkel Nicole Hahn kandidiert in Unkel für die SPD Sabine Nitsch 04.05.2026, 14:00 Uhr

i Nicole Hahn wurde von der SPD als Kandidatin für das Bürgermeisteramt nominiert. Sabine Nitsch

Klimaschutz ist für Nicole Hahn ein zentrales Thema. Sie will auch Verwaltungsstrukturen optimieren und in die Infrastruktur investieren.

Nicole Hahn (56) ist Wahl-Unkelerin aus Überzeugung, wie sie sagt. Seit 2013 lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern in der Kunst- und Kulturstadt und hat ihr ihren Stempel aufgedrückt. Jetzt will sie Verantwortung als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde übernehmen und die Nachfolge von Karsten Fehr antreten, der Ende Juni 2027 in den Ruhestand tritt.







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