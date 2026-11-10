Guten Morgen, Kreis Neuwied Nichts geht über deutsches Brot Viktoria Schneider 10.11.2026, 06:00 Uhr

i Verschiedene Semmeln liegen in der Auslage einer Bäckerei in einem Korb in der Auslage. Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal spricht unsere Autorin über die Erkenntnis, dass manchmal selbst die schönsten Orte der Welt nicht an die eigene Heimat herankommen.

Manchmal, wenn der Regen in Deutschland nicht mehr aufhören will und die Stimmung langsam in den Keller geht, hilft nur eins: Raus aus dem Land. Am besten weit weg, ans Meer oder gleich auf eine tropische Insel. Aber selbst an den schönsten Orten der Erde fehlt einem etwas, was praktisch jeder Deutsche morgens vor sich liegen hat und vielleicht nicht immer zu schätzen weiß.







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